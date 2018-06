(ANSA) – ADDIS ABEBA, 24 GIU – Due persone sono morte nell’attentato di ieri, durante un comizio del premier etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba. Lo riferisce il ministro della Salute Amir Aman su Twitter, spiegando che la seconda vittima è morta in ospedale per le ferite riportate. I feriti sono 150, alcuni dei quali in condizioni critiche. L’emittente di Stato Etv ha inoltre reso noto che 9 ufficiali di polizia sono stati arrestati, compresi il vice capo della polizia della capitale. Testimoni hanno raccontato che un uomo nella folla ha tentato di lanciare una granata contro il neopremier, in carica da aprile, ma che è stato trattenuto dalle persone attorno a lui. Il giovane leader è rimasto illeso.