(ANSA) – BERLINO, 24 GIU – Venticinque persone sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un’esplosione in un palazzo residenziale a Wuppertal, in Germania: lo ha reso noto la polizia locale, secondo cui la deflagrazione è avvenuta poco prima della mezzanotte. Non si conoscono ancora le cause dell’esplosione, che ha completamente distrutto l’attico e gli ultimi tre piani del palazzo. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale in condizioni gravi e le altre 21 hanno ricevuto cure mediche sul posto. No comment della polizia sulla possibilità di un atto terroristico.