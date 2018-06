(ANSA) – ROMA, 24 GIU – “Mi sono svegliata presto stamani, prima del solito. Ero così emozionata che non sono riuscita a dormire. Oggi sto guidando per andare al lavoro, e per la prima volta non devo stare seduta dietro”: è una delle testimonianze che arrivano dall’Arabia Saudita, dove dalla mezzanotte è consentito alle donne di guidare. “Sto guidando, ancora non posso crederci: sto andando a Jedda guidando”, racconta Roa Altaweli alla Bbc. “Il giorno uno è tranquillo sulle strade – ci sono le vacanze a scuola -. E non è una brutta cosa per ansiosi automobilisti ‘della prima volta’. Sono accompagnata da mio padre, per alcune dritte e per avere sostegno morale”. “Mi sono fermata per un caffè”, continua la signora: “Sono stata la prima automobilista donna che il barista abbia mai servito”.