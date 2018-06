(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Il Gran Premio di Francia riparte dopo 5 giri di neutralizzazione dall’ingresso della safety-car. In testa la Mercedes di Hamilton che scattava dalla pole davanti alla Red Bull di Verstappen. Diciassettesima la Ferrari di Vettel davanti alla Mercedes di Bottas, entrambi già ai box per sostituire le gomme dopo l’incidente al via. Settima l’altra Rossa di Raikkonen. Sia Vettel che Bottas sono sotto investigazione per il contatto al semaforo verde.