(ANSA) – ROMA, 24 GIU – “Il nostro auspicio è che la Federcalcio esca dall’impasse, deve essere convocata il prima possibile l’assemblea per eleggere il presidente”. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Simone Valente, responsabile sport del Movimento 5 stelle, interviene con forza al telefono con l’Ansa nel dibattuto sulla governance del calcio italiano, in crisi ed escluso dal mondiale. “Per ritornare ai massimi livelli – spiega Valente – ci vuole una dirigenza forte con un presidente con idee innovative. Non si deve perdere tempo”. “Io non intervengo sulle singole prese di posizione e sulle candidature che le componenti stanno portando avanti – tiene ad aggiungere Valente – perché la Figc è un’associazione indipendente che si autoregolamenta. E’ giusto che con una democrazia interna prenda le proprie decisioni senza pressioni esterne”. Quanto all’ipotesi di incandidabilità di Giancarlo Abete, indicato alla presidenza da Lega pro, Lega Dilettanti, sindacato calciatori e associazione italiana arbitri, Valente, dopo aver puntualizzato di non voler personalizzare, ribadisce la posizione generale del movimento sul tema: “L’ex senatore Ranucci, promotore della norma sul limite dei mandati in ambito Coni e federazioni sportive, ha dato proprio all’Ansa l’interpretazione del legislatore sulla legge 8 del 2018: ma per noi 5 Stelle, che quel provvedimento non abbiamo votato, per mandato si deve intendere anche un’elezione che poi non porti al ciclo completo di durata”.