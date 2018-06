(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Il processo di emancipazione femminile in Arabia Saudia corre anche in Formula 1. Nello storico giorno in cui le donne possono guidare finalmente anche sulle strade saudite, una ragazza pilota proprio dell’Arabia Saudita, Aseel Al-Hamad, scende in pista sul circuito di Le Castellet in Francia dove si corre il Gp di Formula 1. L’occasione per Al-Hamad è una parata in pista della Renault durante la quale la saudita prova una Lotus del 2012 con la quale il ferarrista Kimi Raikkonen vinse nello stesso anno il Gp di Abu Dhabi. Al-Hamad è già il primo membro donna della Federazione motoristica dell’Arabia Saudita e della Commissione Donne dalla Fia. “Ho amato le corse e gli sport motoristici sin dalla tenera età e guidare un’auto di Formula 1 va oltre i miei sogni e quello che pensavo fosse possibile – ha affermato Al-Hamad – Farlo nel giorno in cui le donne possono guidare sulle strade nel Regno dell’Arabia Saudita, dimostra cosa puoi fare se hai la passione e lo spirito per sognare”.