(ANSA) – MOSCA, 24 GIU – “Domani realizzeremo il nostro pieno potenziale, che non abbiamo mostrato nelle ultime partite anche se le abbiamo vinte”. Così il ct dell’Uruguay Oscar Tabarez alla vigilia della partita con la Russia per il primo posto del girone A, che si disputerà domani a Samara. “La Russia è cresciuta molto nell’ultimo periodo – dice ancora il ‘Maestro -. Ha avuto delle difficoltà probabilmente perché non è passata attraverso le qualificazioni, e l’opinione pubblica qui non era contenta. Ma adesso vediamo una squadra con un sistema di gioco ben organizzato. Sarà stimolante giocare in uno stadio pieno, anche se sarà tutto a loro favore. E in ogni caso, anche se siamo già qualificati per gli ottavi, rimane una bella sfida, perché sia noi che loro vogliamo piazzarci al primo posto”. Concetto questo ribadito da Edison Cavani: “il nostro obiettivo era qualificarci e lo abbiamo ottenuto. Adesso ne abbiamo un altro, piazzarci al primo posto nel girone e faremo di tutto per ottenerlo”.