(ANSA) – ROMA, 24 GIU – “L’immigrazione è una questione politica, ma bisogna pensare più con il cuore che con la testa. Parliamo di persone che hanno bisogno di aiuto e che hanno vissuto particolari vicende”. Suona come un appello quello che il campione azzurro della lotta, l’italo-cubano Frank Chamizo, lancia dai Giochi del Mediterraneo in corso a Terragona parlando del problema dell’immigrazione. “Io non sono un migrante – sottolinea l’atleta bronzo olimpico a Rio 2016 e campione mondiale in carica – sono italiano, ma questo è in ogni caso un discorso toccante. Non bisogna trattare queste persone come oggetti, non è una cosa bella da vedere. Le parole contano poco, contano i fatti. Speriamo facciano le cose giuste”.