(ANSA) – ROMA, 24 GIU – ”Sono molto grato agli uomini della Mercedes e lo sarò per sempre. Hanno fatto un lavoro eccezionale”. Lewis Hamilton festeggia così in mezzo alla pista di Le Castellet la sua vittoria nel Gran Premio di Francia che gli ridà la testa della classifica piloti con 14 punti di vantaggio su Vettel, solo quinto. ”Per me – aggiunge il pilota inglese della Mercedes – è una grande giornata, mi sono goduto la gara, è il miglior Gp di Francia che abbia mai fatto. Non ci pensavo ma la testa del campionato è il posto che voglio occupare”.