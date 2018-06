(ANSA) – ROMA, 24 GIU – L’occasione giusta per la rivincita di 4 anni fa. In casa della Nigeria c’è grande attesa per la sfida di martedì a San Pietroburgo contro l’Argentina, in cui ci si giocherà il passaggio agli Ottavi. A Brasile 2014 successe lo stesso, con Albiceleste e Super Aquile che si affrontarono nella terza giornata della fase a gironi. Gli argentini, che erano già qualificati agli ottavi, vinsero per 3-2 ma passarono anche i nigeriani grazie a ko dell’Iran contro la Bosnia. Protagonista fu l’attaccante Ahmed Musa, autore di una doppietta, prodezza che ha ripetuto in questo Mondiale, a spese dell’Islanda. Così la punta del Cska Mosca è diventato il primo nigeriano nella storia ad aver segnato 4 reti ai Mondiali. “E quando ci ho riflettuto sopra ho pianto – confessa Musa -. L’emozione è stata forte. Dopo quella partita cominciai a essere conosciuto, e ora mi piacerebbe ripetermi. La vittoria sull’Islanda ci ha regalato fiducia e il nostro prossimo match è molto importante: se vinceremo, entreremo nella storia”.