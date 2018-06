(ANSA) – ROMA, 24 GIU – “Loro hanno Cristiano Ronaldo, un fenomeno, ma noi abbiamo le tre R. Cosa vuol dire? Che l’Iran gioca con rispetto, realismo e romanticismo, e basiamo la manovra su questi valori fondamentali. Non abbiamo una stella, il nostro leader è il gruppo”. Domani a Saransk Carlos Queiroz giocherà contro il suo paese, il Portogallo, ma le emozioni che prova sono per quello dove lavora ed è amato da anni. Così spiega come si ferma CR7, e quale sarà lo spirito del suo Iran. “Voglio una squadra con onestà, integrità, spirito di sacrificio – dice – e bravura. Non siamo venuti qui per fare la parte dei perdenti simpatici ma per onorare il popolo di Teheran e di tutto il paese. Vogliamo che gli iraniani siano fieri di noi”.