(ANSA) – ROMA, 24 GIU – La Colombia travolge la Polonia 3-0 (1-0) in una partita della seconda giornata del gruppo H ai Mondiali di calcio in Russia. Polacchi eliminati matematicamente con un turno di anticipo. A segno per la nazionale colombiana Mina (40′), Falcao (70′) e lo juventino Cuadrado (75′).