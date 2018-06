(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Bubba Watson vince il Travelers Championship di golf e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre). A Cromwell, nel torneo del PGA Tour, 3/o successo stagionale per l’americano che ha chiuso la gara in 263 (70 63 67 63, -17). Precedendo in classifica di 3 colpi il britannico Paul Casey (che ha sprecato un vantaggio di 4 lunghezze conquistato nel 3° giro) e i connazionali Stewart Cink, Beau Hossler e Jon Holmes (2/i a -14). “Sono davvero felice – le dichiarazioni del 39enne di Bagdad (Stati Uniti) – per questa vittoria e adesso spero in una chiamata di Jim Furyk (capitano Usa, ndr). Non ho mai vinto la Ryder e credo sia arrivato il momento di infrangere questo tabù. Poi vorrei concentrarmi sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 per vivere da vicino un’esperienza unica”. Solo un 12/o (-11) posto per Rory McIlroy e Jason Day nell’evento del massimo circuito americano. Mentre Brooks Koepka s’è piazzato 19/o (-9). Ancora una delusione per Jordan Spieth (42/o a -4). Recriminazioni pure per Justin Thomas (56/o a -2), che perde la possibilità di riprendersi la leadership mondiale.(ANSA).