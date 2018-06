(ANSA) – PARIGI, 25 GIU – Per Marine Le Pen l’Unione europea è “immigrazionista” e, dopo il minivertice di ieri a Bruxelles, si è ormai di fronte “al totale disfacimento dell’Ue”. “L’Unione europea auspica in realtà che ci sia un’immigrazione forte a destinazione dei paesi Ue – ha detto la presidente del Rassemblement National (ex Front National) questa mattina a France Info – mentre i paesi Ue non si mettono d’accordo. L’Ue è in piena implosione. L’immigrazione deve essere gestita sul piano nazionale da ogni paese, che deve decidere se vuole prendere dei migranti, quanti e come”. Quanto a Matteo Salvini, Le Pen definisce “indegne” le parole del presidente Emmanuel Macron che ha parlato di “peste” alludendo ai movimenti populisti e parla del ministro dell’Interno italiano come di un “amico”: “è il primo a dire no ed evidentemente questo sciocca le anime pie che non sopportano si possa cambiare una politica che per 30 anni ha fatto misfatti”.