(ANSAmed) – BEIRUT, 25 GIU – Il principe William prosegue la sua visita in Giordania, prima di recarsi nel tardo pomeriggio in Israele. Secondo i media di Amman, il principe si è diretto stamani al sito archeologico di Jerash, d’epoca greco-romana, a nord della capitale giordana. Successivamente è atteso nella base militare giordana della Forza di reazione rapida, creata col sostegno dell’esercito britannico e dove regolarmente le forze giordane si addestrano con ufficiali di Londra. Da qui, il principe si recherà in visita alla sede locale di una organizzazione caritatevole governativa per il sostegno alle donne in regioni rurali. Prima di recarsi in serata in Israele, il principe William incontrerà studenti giordani e siriani dell’istituto al Quds per i media e la cinematografia, che offre formazione in partecipazione con l’Università londinese di Middlesex.