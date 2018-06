(ANSA) – ROMA, 25 GIU – “La Figc? Credo che quanto prima serve restituire una capacità di governo a una federazione che non merita di essere commissariata”. Lo dice l’ex presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, a margine dell’evento ‘Un goal al 90′- Quarta Categoria’ in corso al Senato. “Finché c’ero io non c’era un commissario – ha aggiunto – hanno capito dopo che bisognava fare un presidente. Se lo avessero fatto non ci sarebbe stato nessun problema”.