MADRID.- Sono cifre dell’Istituto Nazionale di Statistica della Spagna. E dimostrano la consistenza della crescente emigrazione venezuelana nella Penisola iberica. Già da alcuni anni, si stima che quella in Spagna sia la maggiore comunità venezuelana in Europa e la seconda al mondo, dopo quella residente a Miami.

L’Ine, nel suo ultimo Dossier, segnala che quelle del Venezuela e della Colombia sono le collettività con il maggior tasso di crescita, seguite da quella italiana e marocchina. In discesa, invece, l’emigrazione britannica ed ecuadoriana.

Stando ai numeri che presenta l’Ine, dall’inizio dell’anno ad oggi sarebbero arrivati in Spagna 39mila 847 marocchini, 34mila 210 colombiani e ben 31mila 468 venezuelani.

La popolazione residente nella penisola, si stimava lo scorso anno in circa 46,65 milioni. Un incremento di 132mila 263 cittadini, prodotto in gran parte del flusso migratorio. Infatti, degli oltre 46 milioni di cittadini residenti in Spagna, registrati dall’Ine, circa 4 milioni e mezzo sarebbero stranieri.

Redazione Madrid