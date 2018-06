(ANSA) – BRUXELLES, 25 GIU – “I leader hanno discusso ieri della possibilità di una sorta di tipologia di ‘piattaforme’ per i migranti, ma non ci sono state decisioni, l’Ue le considera una opzione e ci lavorerà sopra”. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. “In ogni caso queste piattaforme sia fuori dall’Ue o alle frontiere esterne, dipende dal tipo di assistenza o di servizio, saranno governati dalle leggi internazionali e dovrebbero essere coinvolti l’Unhcr e l’Oim, ma in nessun caso saranno delle prigioni”.