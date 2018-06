(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Il segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Chieppa, lascia oggi, 25 giugno 2018, il suo incarico per assumere quello di segretario generale di Palazzo Chigi. Ad annunciarlo la stessa Autorità Antitrust in una nota. Roberto Chieppa, si legge ancora nella nota dell’Autorità, ha guidato la macchina amministrativa dell’Antitrust dal dicembre 2011. “Il Presidente dell’Agcm, Giovanni Pitruzzella, i componenti del collegio, Gabriella Muscolo e Michele Ainis, il Capo di Gabinetto, Filippo Arena, il Capo dello Staff, Vincenzo Valentini, i dirigenti e il personale lo ringraziano per i sette anni del suo fondamentale contributo al funzionamento dell’Autorità Antitrust e gli rivolgono i migliori auguri di buon lavoro per la nuova impegnativa responsabilità istituzionale”.