(ANSA) – BRASILIA, 25 GIU – In Brasile, i voli da e per l’Argentina sono stati sospesi oggi dalle compagnie Latam e Aerolineas Argentinas a causa dello sciopero generale in corso oggi in Argentina. Latam ha annunciato che i voli in partenza per Buenos Aires dagli aeroporti internazionali di San Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia e Recife sono stati cancellati. Anche i voli Latam da San Paolo alle città argentine di Rosario, Cordoba e Tucumán sono stati eliminati. Aerolineas Argentinas ha riferito che oggi non ci saranno voli da Buenos Aires alle città brasiliane di San Paolo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. La Confederazione generale del lavoro (Cgt), la più importante organizzazione sindacale argentina, ha iniziato oggi, con il sostegno di altre sigle, il terzo sciopero nazionale contro il governo del presidente Mauricio Macri.