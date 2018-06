CARACAS – Rovesciate, colpi di testa, sforbiciate, dribbling, cross, colpi di reni e parate da cineteca sono stati gli ingredienti che hanno condito la tappa decisiva del Campamento PAN. A fare da cornice all’ultima tappa é stato il Centro de Desarrollo Deportivo Empresas Polar a San Joaquin dove 120 aspitanti calciatori (maschi e femmine) hanno partecipato ad una sorta di ritiro sotto gli ordini del mister della vinotinto Under 15 Frank Tamanaco Piedrahita. Questa manifestazione che in questo 2018 ha festeggiato la sua sesta edizione.

I ragazzini che hanno avuto la possibilitá di partecipare a quest’evento hanno vissuto un’esperienza unica, mostrando allo staff tecnico della nazionale giovanile le loro abbilitá.

Di questo gruppo di 120 baby calciatori sono stati selezionati 15 che avranno la possibilitá di volare in Colombia per svolgere uno stage con il Millonarios, formazione in cui milita il portiere della vinotinto Wuilker Fariñez.

“Siamo fieri di questo gruppo di giovani calciatori che hanno partecipato a questa sesta edizione del Campamento PAN. Dal 2010, questa iniziativa rappresenta una sorta di vivaio del calcio nazionale. Giovani come Wuiler Fariñez, Adalberto Peñaranda, Edson Tortolero, Andrés Ponc e Rolando Peña hanno partecipato nelle edizioni anteriori. Siamo sicuri che questi 15 ragazzi regaleranno molta allegria al calcio venezuelano” ha spiegato durante l’evento Carlos Martines, responsabile marketing sportivo di Empresas Polar.

I selezionati per andare in Colombia allo stage con “los azules” sono: Javier Arias (Barinas), Federico Briceño (Caracas), Jesús Castellano (Caracas), Alex Custodio (Maracaibo), Edwuin Gallego (Puerto La Cruz), Nicolás Granadino (Caracas), Francisco Guerra (Guarenas), Sebastián Jaimes (Puerto Ordaz), Santiago Maldonado (Caracas), Sebastián Martínez (Puerto Ordaz), Kelvin Mendoza (Tuneremo), Sebastián Parra (Caracas), Lewuis Peña (Maracaibo), Carlos Rojas (Valencia) ed Edgar Salas (Maturín).

Questi ragazzini avranno anche la possibilitá di disputare un’amichevole con l’under 15 del Millonarios.

“Come selezionatore della nazionale ho l’occasione di testare, scrutare e vedere da vicino possibili ragazzini che possono rinforzare la vinotinto” ha confessato Piedrahita.

(di Fioravante De Simone)