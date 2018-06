(ANSA) – ROMA, 25 GIU – “Quello che vi potete aspettare è uno spirito molto combattivo da parte della Nigeria: quella contro l’Argentina sarà una battaglia”. Non usa giri di parole il ct delle Super Aquile Gernot Rohr, che sprona i suoi in vista della sfida di domani che mette in palio un posto negli ottavi di finale del Mondiale. “Sono loro a dover vincere – aggiunge Rohr -, mentre invece a noi potrebbe bastare un pareggio. Però sia chiaro che vogliamo vincere. Credo che quello di domani possa essere un match spettacolare, in cui spero che cominceremo meglio che nelle precedenti partite, quando abbiamo tardato a ‘carburare’. Avvertiamo un certo ottimista, i miei giocatori hanno fame di vittoria”.