CARACAS – El gobierno venezolano rechazó las sanciones impuestas este lunes por la Unión Europea, mediante el que se deslegitima a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; al vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, a la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas y a otros ocho funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.

La respuesta de la cancillería se produce en reacción al pronunciamiento de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, quienes aprobaron las sanciones para otras once personas con cargos oficiales en el país latinoamericano, por considerar que se han violado los derechos humanos y se han socavado la democracia y el Estado de derecho. De esta manera, se amplía la lista de responsables del Gobierno de Maduro a quienes se les prohibe viajar a territorio de la comunidad y se les congela los bienes que puedan tener dentro de la UE.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio del Poder para las Relaciones Exteriores (MPPRE), Venezuela declara que “la UE atenta contra la paz política al inmiscuirse en sus asuntos internos y empeñados en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad y el diálogo” y reitera que no aceptará amenazas de ninguna potencia.

En tal sentido, Venezuela rechaza “la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, adopta medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra una vez altos funcionarios del Estado Venezolano, aprobadas hoy por el Consejo de Asuntos Exteriores”.

“Es sorprendente la subordinación de la Unión Europea a la Administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela, por los sectores más extremistas y guerreristas de ese gobierno. El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea, ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo” –destaca el documento-.

Entre los sancionados se encuentran además Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; y Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación; Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE, para un total de 18 personas desde la creación de la lista en enero.

Las advertencias de la Unión

Ya la comunidad europea había acordado que sin afectar a la población, iban a tomar más medidas restrictivas “selectivas” y “reversibles” en reacción a las no reconocidas elecciones presidenciales por no considerarlas justas ni libres, ya que no garantizó resultados inclusivos ni democráticos, así como tampoco se respetaron ni los derechos humanos ni el estado de derecho.

En tal sentido, las sanciones lo que buscan es promover “soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población”, señaló EFE.