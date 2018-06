(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Il Portogallo si è qualificato per gli ottavi di finale dei Mondiali pareggiando 1-1 con l’Iran a Saransk. Cristiano Ronaldo e compagni sono secondi nel girone B, per il minor numero di gol segnati rispetto alla Spagna a parità di differenza reti, e quindi giocheranno contro l’Uruguay. Queste le reti della partita: nel pt 45′ Quaresma, nel st 48′ Ansarifard su rigore. Al 49′ st Taremi ha fallito un’occasione clamorosa, che avrebbe dato la vittoria e il passaggio del turno all’Iran. All’8′ st Cristiano Ronaldo si è fatto parare un rigore concesso dopo consulto al Var mentre al 38′ st è stato graziato dall’arbitro Caceres, sempre dopo controllo al Var, nonostante avesse dato una manata a Pouraliganji: per lui solo ‘giallo’. Lacrime degli iraniani a fine partita.