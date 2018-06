ROMA

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (Osa), Luis Almagro, ha chiesto una prova di vita e la liberazione immediata del biologo e prigioniero politico cubano Ariel Ruiz Urquiola, da una settimana in sciopero della fame e della sete. Lo riporta il sito locale Marti Noticias.

Tra le richieste di Almagro, c’è anche quella di permettere ai familiari dello scienziato cubano di fargli visita in carcere. Attraverso il suo account Twitter, il segretario Osa ha fatto appello alla comunità internazionale, alla Chiesa cubana e alla società civile per chiedere alle autorità cubane di lasciare libero Urquiola.

Il dottore in scienze biologiche cubano nel fine settimana è stato trasferito nell’ospedale Abel Santamaria della provincia cubana di Pinar del Rio, dato che da oltre una settimana non mangia o beve nulla per protestare contro “l’ingiusta condanna” a un anno di reclusione, massima pena per il reato di “desacato” (“mancanza di rispetto”).

L’organizzazione Amnesty International ha affermato in un rapporto che Ariel Ruiz Urquiola è stato “imprigionato solo per aver esercitato pacificamente il suo diritto alla libertà di espressione” e “deve essere rilasciato immediatamente e senza condizioni”.