ROMA. – Entusiasmo a Roma per l’arrivo di PASTORE. Ma la campagna acquisti della Roma non si fermerà qui, perché il d.s. Monchi e i suoi collaboratori sono al lavoro su varie piste, comprese quelle che riguardano le uscite. Dall’Inghilterra scrivono che il Manchester United potrebbe pagare la clausola rescissoria del contratto di Lorenzo PELLEGRINI, mentre il Chelsea è sempre molto vigile su MANOLAS.

Se il greco partisse andrebbe sicuramente rimpiazzato, perché non basta certo l’acquisto del 18enne francese BIANDA, del Lens, per rimpolpare la difesa. Non è un caso che la Roma abbia attivato l’agente Mino Raiola su un altro ragazzo dell’Ajax, quel DE LIGT che però piace molto anche al Barcellona. In entrata a Trigoria dovrebbe arrivare a luglio anche uno tra BERARDI e ZAYECH, acquisto che comporterebbe l’uscita di PEROTTI (cercato dal Tottenham) o EL SHAARAWY (piace molto alla Fiorentina, ma dovrebbe abbassarsi l’ingaggio).

E a proposito di gioia e da parte dei tifosi, non è da meno dei giallorossi l’Inter dopo l’arrivo di NAINGGOLAN. Il prossimo colpo potrebbe essere MALCOM, per prendere il quale sarebbe arrivato l’ok da Suning. C’è però da tenere conto dei paletti del fair play finanziario, quindi l’Inter non può acquistare o prendere con obbligo di riscatto il brasiliano dal Bordeaux. Così la dirigenza nerazzurra lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto a 30-32 milioni.

In Spagna continuano a girare voci sull’interessamento di Barcellona e Real Madrid per PJANIC. Ad entrambe le grandi di Spagna è stato risposto che il bosniaco non verrà ceduto per meno di 80 milioni, cifra che poi verrebbe reinvestita per dare l’assalto a MILINKOVIC SAVIC, grande sogno dell’estate bianconera. Si torna a parlare anche di un possibile ritorno di POGBA, mentre per RUGANI e HIGUAIN c’è sempre l’interessamento del Chelsea, ‘ispirato’ da Sarri.

Una clausola da 6 milioni di euro tiene col fiato sospeso il Napoli. Infatti ALBIOL potrebbe passare al Villarreal, deciso a a pagare la cifra che serve per liberare il difensore: l’ultima parola spetta quindi al giocatore. Per il portiere il Napoli punta con decisione su MERET ma, vista la giovane età del talento nella stagione da poco finita, serve anche un dodicesimo di peso e circola il nome di CONSIGLI.

Quanto al Milan, una volta risolti i problemi con l’Uefa, il sogno è FALCAO, che però potrà diventare rossonero solo se partiranno KALINIC ed ANDRE’ SILVA: il fatto che il portoghese piaccia molto proprio al Monaco potrebbe facilitare la trattativa. Infine la Lazio, per dire che il West Ham ha tentato inutilmente un altro ‘assalto’ per FELIPE ANDERSON, ma Lotito non lo cede per meno di 45 milioni di euro. Gli Hammers hanno chiesto anche LUKAKU.

In entrata il d.s. Tare continua a discutere con il Salisburgo per Valon BERISHA. Lotito si sarebbe informato con il collega Pierluigi Betturri del Trastevere, terza squadra della capitale, per il 21enne LORUSSO, attaccante che in serie D nella stagione da poco finita ha dato letteralmente spettacolo: potrebbe essere acquistato e girato alla Salernitana.