CARACAS – Sul litorale varguense si é svolta la seconda tappa della XXV edizione del Circuito Gatorade MTB-Coppa Garmin JF Sport ed é stata vinta dai ciclisti Yonathan Mejías e Florángela Rodríguez.

Le categorie partecipanti erano: Elite (maschile e femminile), Expertos (Under 23), Expertos Senior (23 a 29 anni), Expertos Juvenil (17 a 19 anni), Expertos master A1 (30 a 34 anni), Expertos master A2 (35 a 39 anni), Expertos master B1 (40 a 44 anni), Expertos master B2 (45 a 49 anni), Expertos master C1 (50 a 54 anni), Expertos master C2 (55 a 59 anni) e Expertos master D ( over 60).

A suon di pedalate i partecipanti si sono sfidati su un percorso di 9 chilometri partendo dal Lido La Punta a Los Caracas arrivando fino ad Anare. I ciclisti hanno affrontato strade di terra, boschi, discese viscide, curve e tanti declivi che hanno reso affascinante la corsa.

“Sappiamo che percorre in bicicletta i nostri paesaggi naturali dello stato Vargas é un privilegio. Ma anche sappiamo che é una sfida per impegnativa partecipanti, per questo motivo sul percorso ci sono tanti volantari per assistere i ciclista in ogni momento della gara” ha dichiarato Marlon Monsalve, responsabile nazionale di eventi e sports marketing di Pepsi-Cola Venezuela.

La prossima tappa del XXV edizione del Circuito Gatorade MTB-Coppa Garmin JF Sport andrá in scena l’8 luglio nella zona Altos Mirandinos.

(FDS)