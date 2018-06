(ANSA) – BOLOGNA, 26 GIU – Quattordici spacciatori attivi nella città di Parma sono stati arrestati dai carabinieri in un’operazione antidroga. Lo rende noto un comunicato dell’Arma aggiungendo che i militari hanno identificato oltre 120 consumatori di stupefacenti, in prevalenza di eroina, per un giro di affari di 1,5 milioni di euro. (ANSA).