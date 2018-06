(ANSA) – BARI, 26 GIU – Le abbondanti piogge che si sono verificate questa notte – e che continuano a persistere – a Bari hanno causato l’allagamento della cripta della Basilica di San Nicola. Allagati anche alcuni sottovia (Santa Fara e de La Rotella, nei pressi della Metro) che risultano impraticabili, così come numerose altre strade, soprattutto nel quartiere San Paolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco a Palo del Colle (Bari) sono intervenuti per aiutare una persona in difficoltà. Interventi dei vigili del fuoco si registrano anche per allagamenti di cantine e locali bassi a Porto Torres di Modugno (Bari) e a Torre a Mare. Al momento non si hanno notizie di altre richieste di intervento in ospedali o per problemi in edifici pubblici. Nessun problema viene segnalato per quanto riguarda il traffico aereo e ferroviario.