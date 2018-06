(ANSA) – BERLINO, 26 GIU – Una donna e tre bambini sono stati trovati morti questa mattina in un appartamento di Gunzenhausen, in Baviera, mentre un uomo – presumibilmente il marito di lei ed il padre dei piccoli – é stato ricoverato in ospedale ed é in pericolo di vita dopo essere precipitato da un piano alto del palazzo. La polizia non ha reso noto le cause dei decessi della donna di 29 anni e dei bambini di 3, 7 e 9 anni, ne’ eventuali responsabilità dell’uomo 31enne nel pluriomicidio.