(ANSA) – BARI, 26 GIU – “Il ministro Bonafede ha scritto ai penalisti attraverso Facebook. Impari il ministro che esistono le sedi istituzionali”. Lo ha detto il presidente nazionale dell’Unione delle Camere Penali, Beniamino Migliucci, intervenendo all’assemblea nazionale convocata a Bari per protestare contro la situazione di emergenza dell’edilizia giudiziaria barese. Alla dichiarazione di Migliucci i circa 300 avvocati provenienti da tutta Italia per partecipare alla manifestazione nell’aula magna della Corte di Appello di Bari si sono alzati in piedi e hanno applaudito per alcuni minuti. “Il ministro ha il dovere di ascoltare e di avere coraggio. Bonafede si è dimostrato un ministro senza coraggio”, ha continuato Migliucci. “Il ministro ci scrive attraverso Fb – ha aggiunto – ma non racconta che i penalisti hanno chiesto con rispetto istituzionale di essere ricevuti. Questo ministro, avvocato, ha ritenuto di non doverci neppure rispondere. Un modo di fare non degno di un ministro della Repubblica”.