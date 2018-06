(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 26 GIU – Il Papa ha incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron e, allo scambio dei doni, regalandogli il medaglione di San Martino che dà il suo mantello al povero, Papa Francesco ha spiegato al presidente francese: “E’ una medaglia realizzata da un artista romano del secolo scorso. Ritrae San Martino. E vuole sottolineare la vocazione dei governanti in aiuto dei poveri. Tutti siamo poveri”. Il Pontefice ha anche donato a Macron i suoi documenti Evangelii gaudium, Laudato Si’, Amoris Laetitia, Gaudete et exsultate e l’ultimo Messaggio per la Giornata mondiale della pace. Al momento dello scambio dei doni, dopo il colloquio privato e la presentazione del seguito nella Sala della Biblioteca, il presidente francese Emmanuel Macron ha regalato al Papa un’edizione storica del libro di Georges Bernanos “Diario di un curato di campagna”. “L’ho letto. Molte volte. Mi ha fatto bene”, ha detto il Pontefice a Macron nel ricevere il dono.