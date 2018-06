(ANSA) – ROMA, 26 GIU – “Riconosco che la parte del leone, nel togliere di mezzo il PD dai comuni di quasi tutto il paese, non e’ stata nostra, non e’ una vittoria del MoVimento. Questa constatazione paradossalmente solleva un po’; perche’ la rabbia disperata dei sodali dell’intellighenzia piddina e’ davvero impressionante”. Cosi’ Beppe Grillo sul suo blog. “Gli intellettuali della sinistra mostrano i canini e ringhiano che siamo fascisti, hanno perso qualunque forma di contegno e questo non e’ bello. Il livor furioso che si e’ scatenato nei cervelli che fiancheggiano la sinistra – aggiunge – sta tracimando oltre ogni ragionevolezza. Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B Movie Horror, roba che indurrebbe alla scaramanzia persino l’aspirapolvere per il popcorn”.