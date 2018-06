(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Il Barcellona è sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Clément Lenglet, dal Siviglia, e Arthur Melo (Gremio). Il prossimo obiettivo del club catalano, secondo ‘Mundo deportivo’, potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic, rivelazione della Lazio, seguito da diverse società, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere l’esatta valutazione del cartellino del centrocampista serbo, facendo sapere ai dirigenti della Lazio di essere disposti a pagare anche 80 milioni di euro. Il presidente laziale, Claudio Lotito, però, sembra intenzionato a non abbassare la richiesta di 140 milioni.