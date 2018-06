(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Vincent Laurini si prepara a lasciare Firenze e la Fiorentina, per approdare in Spagna e giocare nella Liga. Il difensore francese, ex Empoli, è pronto all’accordo con il Leganes, club madridista, che è disposto a investire un paio di milioni per il cartellino del giocatore, facendogli firmare un contratto quadriennale da 600 mila euro a stagione. Laurini, classe 1989, nell’ultima stagione ha collezionato 21 presenze, dopo avere giocato per cinque anni nell’Empoli e per due nel Carpi. Adesso, per lui, si prepara una nuova avventura, ma in terra spagnola.