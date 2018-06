(ANSA) – ROMA, 26 GIU – La vita non finisce mai di stupire. Crea intrecci indissolubili tra passato e presente. Il grande Marco Pantani, vincitore del Giro d’Italia e del Tour, a 14 anni dalla scomparsa, ‘rivive’ attraverso i ricordi, le gioie, le amarezze raccontate dal musicista Sandro Scapicchio, la cui somiglianza con il campione lo ha portato ad appassionarsi alle sue vicende e poi a studiarle da vicino per interpretarlo in uno spettacolo (in tour nel 2019) con l’intento di ripercorrere, come fosse la pellicola di un film, le tappe della sua esistenza. Nell’attesa di questo evento teatrale, che si preannuncia emozionante e magico, la storia di Pantani viaggia sulle note di otto brani che Scapicchio ha deciso di dedicare a questa amicizia senza tempo. ‘Pantani, un uomo in fuga’, è infatti il titolo dell’album, canzoni scritte e composte dallo stesso Scapicchio a quattro mani con il cantautore Alessandro D’Orazi. Domani alle 18 la presentazione nella biblioteca Casa del Parco/Biblioteca della Bicicletta ‘Lucos Cozza’, a Roma.