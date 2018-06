(ANSA) – GENOVA, 26 GIU – C’era anche il capo della polizia Franco Gabrielli oggi a Genova per l’ultimo saluto all’ex questore di Brindisi, Milano e Firenze e ex parlamentare di Pci e Pds Francesco Forleo, il fondatore del primo sindacato di polizia morto due giorni fa all’età di 76 anni al termine di una lunga malattia. Il funerale si è svolto nella basilica dell’Immacolata. La strada di accesso è stata chiusa al traffico. Il picchetto d’onore ha salutato l’ingresso e l’uscita del feretro dalla chiesa. Il funerale è stato officiato da monsignor Gian Luigi Ganabano. A stringersi intorno alla moglie Orietta e a tre figli e nipoti di Forleo il prefetto Fiamma Spena e, in rappresentanza del sindaco Bucci l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino. Presenti decine di poliziotti fra cui Armando Moretti, che con Forleo fondò negli anni ’80 il Siulp, il primo sindacato di polizia in Italia. “Per riuscirci – ha ricordato Moretti – subito dopo la smilitarizzazione della polizia abbiamo lavorato dieci anni con riunioni carbonare. Forleo era maggiore e dirigente di Volanti e Mobile, è stato lui il vero ideatore del sindacato”. (ANSA).