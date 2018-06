(ANSA) – TERNI, 26 GIU – Si è insediato ufficialmente il nuovo sindaco di Terni, Leonardo Latini. Che ha preso possesso del suo ufficio e indossato per la prima volta la fascia tricolore. “E’ un momento in cui – ha detto Latini ai giornalisti – insieme alla fascia arrivano anche tutte le responsabilità del ruolo. Dopo una festa di popolo, inizia ora il lavoro per il popolo. Da adesso in poi bisognerà mettersi pancia a terra e lavorare per la città, la sfida sarà molto dura”. “Quanto prima – ha annunciato il sindaco – verrà messa mano alla composizione della giunta, in modo tale da poter iniziare a lavorare in tempi rapidi”. Esecutivo che “potrebbe avere componenti tecniche”. “Stiamo valutando – ha concluso – quali sono le migliori professionalità e come trovare la quadra”. Tra i temi prioritari che verranno affrontati quello della sicurezza, del decoro e del dissesto finanziario, oltre alla composizione della macchina amministrativa. Ieri Latini aveva avuto un incontro informale con il commissario straordinario Antonino Cufalo – che ha già lasciato Terni – per fare il punto della situazione complessiva dell’ente. (ANSA).