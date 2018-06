(ANSA) – IMOLA (BOLOGNA), 26 GIU – Manuela Sangiorgi è stata proclamata oggi ufficialmente sindaca di Imola. Lo ha comunicato il presidente dell’Ufficio centrale, Roberta Cinosuro, nel corso di una breve cerimonia svoltasi in tarda mattinata nella Sala del Gonfalone, in Municipio, nel corso della quale il Commissario straordinario del Comune di Imola, Adriana Cogode, ha consegnato la fascia tricolore alla neo eletta sindaca. “Indossare la fascia tricolore da prima cittadina della città di Imola – ha commentato la neosindaca – è un momento di grande emozione e responsabilità. Da qui comincia questo splendido impegno che abbiamo preso con tutti i cittadini per ridare lustro alla nostra eccellenza. Un percorso quotidiano sicuramente impegnativo ma che rappresenterà da oggi il nostro fermo ed unico obiettivo”. Dopo la proclamazione e la consegna della fascia tricolore, Manuela Sangiorgi ha avuto un colloquio con il Commissario straordinario e nel pomeriggio ha avuto la prima riunione di lavoro con i dirigenti comunali. (ANSA).