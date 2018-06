(ANSA) – ROMA, 26 GIU – “L’unica cosa che non si può fare in questa fase è far finta di niente e lasciare tutto com’è. La soluzione più lineare è andare subito al congresso”. E’ la riflessione fatta oggi alla Camera da Dario Franceschini. L’ex ministro ha aggiunto che si può anche spostare l’assise di qualche mese, al 2019, purché si usi questa fase, dopo aver eletto Martina segretario e dopo aver tenuto un’Assemblea che sia veramente capace di aprirsi in modo pieno, per avviare subito una ricostruzione del partito anche a livello territoriale con altre forze politiche appartenenti al campo del centrosinistra e alle formazioni sociali. Se ancora si pensa di lasciare tutto così, invece, la soluzione unica – secondo Franceschini – è andare a congresso.