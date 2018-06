(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Nulla da fare per Paolo Lorenzi nel primo turno del torneo di Antalya (montepremi di 426.145 dollari, erba), in Turchia, ultimo appuntamento utile insieme ad Eastbourne per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Il 36enne azzurro è stato sconfitto per 6-3 6-3, in un’ora e dieci minuti di gioco, dal bosniaco Mirza Basic.