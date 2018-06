(ANSA) – TEHERAN, 26 GIU – La polizia ha disperso con violenza i dimostranti al Grand Bazar di Teheran, e in altri mercati in sciopero della città, che per il terzo giorno consecutivo protestavano contro il carovita. Alcuni filmati, pubblicati sui social media, mostrano gli agenti che sparano colpi di pistola altezza uomo, ma non è possibile confermare l’autenticità dei video.