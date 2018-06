(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Francia-Argentina e Croazia-Danimarca: sono questi gli incroci degli ottavi di finale usciti dalle partite di oggi, al Mondiale Russia 2018. I Bleus da primi di gruppo C affronteranno la nazionale di Messi a Kazan domenica, alle 16. La Croazia, che ha chiuso in testa il suo girone, il D, giochera’ invece il giorno dopo a Nizhny Novgorod alle 20 contro i danesi. Se per i croati, presentatisi a Rostov in formazione rimaneggiatissima, si è trattato della terza vittoria al Mondiale (in gol Badelj e Perisic dopo il momentaneo pari di Sigurdsson su Rigore), ha invece faticato più del previsto l’Argentina, che ha ottenuto il pass per gli ottavi solo all’87’ grazie a una rete di Rojo dopo che Moses aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Messi. Per mezzora è la Nigeria a sognare la qualificazione prima del gol liberatorio Rojo.