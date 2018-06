ROMA. – A Cuba, durante il fine settimana, 27 donne dell’organizzazione di opposizione Damas de Blanco, tra cui la leader Berta Soler, sono state catturate dagli agenti del Dipartimento di sicurezza dello Stato e altre sono state minacciate di essere condannate per motivi politici. Lo ha denunciato l’oppositore Angel Moya al portale Marti Noticias.

Una donna è stata fermata a Guantanamo, sette a L’Avana e diciannove a Matanzas. L’ex prigioniero politico ha denunciato che Leticia Ramos Herrería, rappresentante delle Damas de Blanco a Matanzas, e Hortensia Hernández, sono state fermate “per 5 ore da una pattuglia della polizia nazionale”. E sono state arrestate anche Cecilia Guerra e Berta Soler, leader del gruppo, mentre uscivano dalla sede nazionale nella capitale.

I media locali segnalano che le Damas de Blanco – che si battono per il rilascio di tutti i prigionieri politici e chiedono libertà e democrazia – sono abitualmente prese di mira e arrestate dalle autorità cubane e portate in prigione per “mancato pagamento delle multe”.