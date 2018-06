ROMA. – Carlo Ancelotti vuole DAVID LUIZ al Napoli. Secondo il Sun, il Napoli vuole presentare un’offerta di 26 milioni di sterline (30 milioni di euro circa) per il 31enne difensore brasiliano, attualmente al Chelsea. A causa dell’arrivo di RUGANI dalla Juve, David Luiz sarebbe un surplus di cui Sarri farebbe a meno. Con CHRISTENSEN e RUEDIGER confermati, CAHILL che probabilmente allungherà per un’altra stagione e AZPILICUETA terzino destro, l’arrivo di Rugani spinge ai margini il brasiliano.

Ancelotti potrebbe utilizzarlo anche davanti alla difesa, al posto del partente JORGINHO. Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre interessate a Mateo KOVACIC: dopo Juventus e Roma, anche il club azzurro è pronto a presentare un’offerta per arrivare al centrocampista croato del Real Madrid. Lo stesso Kovacic ha più volte espresso il desiderio di cambiare maglia.

Raul ALBIOL, intanto, si prepara a salutare Napoli per fare ritorno in Spagna. Secondo il Mundo deportivo, il Villarreal è disposto a versare i 6 milioni della clausola fissata dal club. Albiol dovrebbe firmare un contratto per due stagioni.

E’ ufficiale: Radja NAINGGOLAN è un giocatore dell’Inter. Il club ne dà l’annuncio dai propri profili social. Nainggolan ha firmato un contratto che lo lega alla società nerazzurra fino al 2022. Nella capitale sbarca, intanto, Javier PASTORE, che la Roma ha pagato 24,7 milioni. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto fino al 2023.

RAFINHA Alcantara del Barcellona, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Inter, ha parlato del proprio futuro, chiudendo di fatto la porta a una possibile permanenza in Italia. Il Barcellona, intanto, dopo gli arrivi di Clément LENGLET, dal Siviglia, e Arthur MELO (Gremio), pensa a Sergej MILINKOVIC-SAVIC della Lazio, seguito da diverse società, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid.

I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere l’esatta valutazione del cartellino del centrocampista serbo, facendo sapere ai dirigenti della Lazio di essere disposti a pagare anche 80 milioni. Vincent LAURINI si prepara a lasciare la Fiorentina, per approdare in Spagna e giocare nella Liga. Il difensore francese, ex Empoli, è pronto all’accordo con il Leganes, che è disposto a investire un paio di milioni per il cartellino del giocatore, facendogli firmare un contratto quadriennale da 600 mila euro a stagione.

L’avventura di Sinisa MIHAJLOVIC sulla panchina dello Sporting Lisbona è finita prima di cominciare. Lo scrive il quotidiano portoghese ‘Record’. Marco VERRATTI in cambio di Paul POGBA? Lo scrive il Sun, rivelando che il PSG è disposto a offrire il playmaker italiano in cambio del francese. E’ noto come Pogba abbia chiesto al Manchester United, club proprietario del suo cartellino, di lasciare l’Inghilterra, perché non è mai riuscito a legare con José Mourinho. Infine, HAZARD, stella belga del Chelsea, ha rifiutato il trasferimento al Real.