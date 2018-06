(ANSA) – WASHINGTON, 27 GIU – La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e’ sbarcata a Washington per una serie di incontri istituzionali tra la capitale americana e New York. È la prima visita ufficiale negli Stati Uniti di un’alta carica dello Stato italiano dopo le elezioni del 4 marzo scorso e precede quella del premier Giuseppe Conte, invitato quanto prima alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump al recente G7 canadese. La Casellati e’ attesa in serata (ora di Washington) a Villa Firenze, residenza dell’ambasciatore italiano negli Usa, Armando Varricchio, per un incontro e un saluto alla presenza di esponenti dell’amministrazione federale statunitense. La visita entrera’ nel vivo oggi, quando Casellati incontrera’ alcuni giudici della Corte suprema all’indomani della sentenza di conferma del controverso ‘muslim ban’. A seguire i colloqui con la leadership del Congresso e vari presidenti delle commissioni del Senato americano.