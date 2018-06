(ANSA) – WASHINGTON, 27 GIU – Melania Trump ha in programma una seconda visita presso centri di accoglienza per migranti fermati alla frontiera fra Stati Uniti e Messico. Lo riferiscono media Usa, ma l’ufficio della first lady non ha diffuso al momento dettagli su tempi o luoghi specifici della visita. Lo scorso giovedi’ Melania si era recata a sorpresa in una delle strutture di accoglienza, nella citta’ texana di McAllen.