(ANSA) – WASHINGTON, 27 GIU – Sfuma presto il progetto politico di Chelsea Manning, la ‘talpa’ del Datagate condannata per aver trasmesso documenti governativi sensibili a Wikileaks: è stata sconfitta alle primarie democratiche in Maryland per un seggio al Senato, in cui ha prevalso il senatore Ben Cardin, popolare e con un forte sostegno finanziario locale, che correra’ quindi per il suo terzo mandato.(ANSA).