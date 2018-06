(ANSA) – ROMA, 27 GIU – La Lifeline “ha ricevuto” il permesso per entrare in acque maltesi, e cercare riparo dalle cattive condizioni meteo. Lo riferisce l’Ong via Twitter. In precedenza, la nave aveva chiesto il permesso per “proteggerci almeno dalle alte onde e dal forte vento al largo della costa maltese, molti a bordo stanno soffrendo di mal di mare”.