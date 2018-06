(ANSA) – GENOVA, 27 GIU – Domenico Criscito è stato dimesso questa mattina dall’ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato da ieri in seguito all’intervento di riduzione della frattura al quinto dito del piede sinistro, causata da un incidente domestico durante le vacanze. Criscito, come comunicato dall’ospedale, ha trascorso una notte tranquilla presso il padiglione 40, Clinica Ortopedica, assieme alla moglie. Ieri il giocatore era stato operato per ridurre la frattura alla falange prossimale del quinto dito del piede sinistro con una prognosi di circa 4 settimane. L’esterno rossoblù, che non si è tirato indietro di fronte alle richieste di autografi e foto degli altri pazienti, salterà il primo ritiro di Neustift e dovrebbe iniziare la riabilitazione indicativamente per fine luglio, quando la squadra sosterrà il secondo ritiro a Brunico in Trentino Aldo Adige.